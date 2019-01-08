Три человека сгорели в бесхозной постройке в Ростовской области

В Азовском районе Ростовской области три человека погибли при пожаре в бесхозной деревянной постройке

Площадь пожара в строении на улице Сальской поселка Койсуг составила десять кв. м, огонь удалось потушить быстро, за 20 минут. При тушении спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

При этом, как сообщает Donnews со ссылкой на региональное управление СК, при пожаре погибли не двое мужчин и женщина, а трое мужчин.

Причина возгорания пока неизвестна, на месте работают следователи. Предварительно известно, что признаков насильственной смерти на обгоревших телах найти не удалось.