Замглавы администрации Кизилюртовского района Дагестана умер в больнице. Его сын пожаловался на бездействие врачей

Дагестан

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В Дагестане 5 января скончался заместитель главы администрации Кизилюртовского района Гагарин Омаров

Он скоропостижно умер в больнице Хасавюрта на 58-м году жизни, сообщили в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

В пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана сообщили, что сын Омарова пожаловался на медицинских работников центральной городской больницы. По его мнению, из-за бездействия и медлительности врачей его отцу стало хуже и он впал в кому. Омаров поступил в больницу с геморрагическим инсультом 2 января. Его сын рассказал, что Омаров ждал около двух часов, пока начали оказывать медицинскую помощь.

Об этой ситуации сообщили министру здравоохранения Дагестана Джамалудину Гаджиибрагимову. Он заявил, что по итогам разбирательства за несвоевременно оказанную помощь привлекут к ответственности всех виновных врачей.

Медицина Хасавюрт
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