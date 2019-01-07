На Эльбрусе нашли заблудившихся лыжников из Подмосковья

В Кабардино-Балкарии на Эльбрусе 7 января спасатели нашли группу лыжников, которые сбились с маршрута

Сообщение о том, что на Эльбрусе потерялись лыжники из московских Химок, поступило спасателям 6 января в 19:55. Им рассказали, что туристы пропали в районе Гара-Баши, на высоте 3,5 тыс. метров.

С учетом лавиноопасности поиски проводили ночью. Лыжников нашли в 00:24. Их доставили на базу спасателей в поселок Терскол. В медицинской помощи туристы не нуждались, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.