Девять 200-килограммовых каменных шаров украли с набережной Новороссийска

В Новороссийске с набережной неизвестные похитили девять каменных шаров

Вес каждого шара — 200 кг, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. В мэрии предположили, что шары могли укатить и скинуть в море. Уже подали заявление в полицию, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Мэр Игорь Дяченко попросил управление ГО и ЧС обследовать дно моря.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что по факту пропажи шаров поступило заявление. Сейчас проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.