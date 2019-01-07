Девять 200-килограммовых каменных шаров украли с набережной Новороссийска
В Новороссийске с набережной неизвестные похитили девять каменных шаров
Вес каждого шара — 200 кг, сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска. В мэрии предположили, что шары могли укатить и скинуть в море. Уже подали заявление в полицию, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Мэр Игорь Дяченко попросил управление ГО и ЧС обследовать дно моря.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили, что по факту пропажи шаров поступило заявление. Сейчас проводят проверку, устанавливают обстоятельства случившегося.
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