«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелену Гуру»
Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 6 января обыграл «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ
Игра прошла в Краснодаре и закончилась со счетом 73:41 (13:12, 14:10, 27:12, 19:7).
В составе «Локо» самым результативным стал Тревор Лэйси. Он набрал 13 очков. Джамел Маклин сделал шесть подборов, а Дмитрий Хвостов четыре результативные передачи.
У команды соперника лидером стал Эрик Гриффин с 11 очками.
На матч в «Баскет-холл» пришли 2 тыс. 500 болельщиков.
Следующую игру в рамках Единой лиги ВТБ красно-зеленые проведут в гостях у саратовского «Автодора» 19 января. Ближайший домашний матч состоится 23 января против немецкого «Ульма».
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