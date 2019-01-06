«Локомотив-Кубань» обыграл «Зелену Гуру»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» 6 января обыграл «Зелену Гуру» в матче Единой лиги ВТБ

Игра прошла в Краснодаре и закончилась со счетом 73:41 (13:12, 14:10, 27:12, 19:7).

В составе «Локо» самым результативным стал Тревор Лэйси. Он набрал 13 очков. Джамел Маклин сделал шесть подборов, а Дмитрий Хвостов четыре результативные передачи.

У команды соперника лидером стал Эрик Гриффин с 11 очками.

На матч в «Баскет-холл» пришли 2 тыс. 500 болельщиков.