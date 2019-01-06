В Усть-Лабинском районе в поле нашли тело замерзшей женщины
Краснодарский край Валерия Дульская
В Усть-Лабинском районе 4 января в поле нашли тело пропавшей 1 января женщины с признаками переохлаждения
Родственники обратились в полицию, когда 60-летняя женщина вышла из дома 1 января и не вернулась. Ее тело нашли охотники через три дня в поле в нескольких километрах от дома.
По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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