В Усть-Лабинском районе в поле нашли тело замерзшей женщины

Краснодарский край

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В Усть-Лабинском районе 4 января в поле нашли тело пропавшей 1 января женщины с признаками переохлаждения

Родственники обратились в полицию, когда 60-летняя женщина вышла из дома 1 января и не вернулась. Ее тело нашли охотники через три дня в поле в нескольких километрах от дома. 

По факту смерти женщины проводится доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный комитет смерть Усть-Лабинский район
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