На Ставрополье в угнанном автомобиле поселились грызуны

В Новоселицком районе Ставропольского края бывший владелец украл машину и бросил в поле

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что припарковал иномарку у дома, а через час машина пропала. Ущерб превысил 700 тыс. рублей.

Через несколько дней автомобиль нашли в полях Минераловодского городского округа. Полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Невинномысска. Он оказался бывшим владельцем машины.

Подозреваемый рассказал, что поменялся с потерпевшим машинами с доплатой. Однако он остался недоволен условиями сделки и поругался с мужчиной. Чтобы отомстить новому владельцу, он угнал автомобиль с помощью второго комплекта ключей. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).

Машину вернули потерпевшему. За время поисковых мероприятий в автомобиле поселились полевые грызуны, сообщили 6 января в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.