Шестилетний мальчик получил отек после нанесения аквагрима в Армавире

Краснодарский край

Распечатать

В Армавире начали проверку после госпитализации ребенка, которому сделали аквагрим

Шестилетнему мальчику 19 декабря нанесли аквагрим в одном из торговых центров Армавира. После этого у него началась аллергическая реакция. Ребенка доставили в больницу. Врачи поставили диагноз — отек Квинке. Мальчика уже выписали из больницы.

«Следователи проводят по этому факту проверку. Назначена экспертиза», — сообщил порталу Юга.ру старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Армавир Прокуратура Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Во время пожара обрушилась крыша рыбного павильона на рынке Пятигорска
«Мы кладем свой газопровод на их санкции»: Киселев зачитал рэп об итогах года России
Шестилетний мальчик получил отек после нанесения аквагрима в Армавире
Водитель машины «Нева охрана» погиб при столкновении с легковушкой и автобусом в Сочи
Жительница Новороссийска получила травму во время катания на надувной «плюшке» в Крыму
Неизвестные обстреляли машину во дворе жилого комплекса в центре Краснодара

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале