Шестилетний мальчик получил отек после нанесения аквагрима в Армавире
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Армавире начали проверку после госпитализации ребенка, которому сделали аквагрим
Шестилетнему мальчику 19 декабря нанесли аквагрим в одном из торговых центров Армавира. После этого у него началась аллергическая реакция. Ребенка доставили в больницу. Врачи поставили диагноз — отек Квинке. Мальчика уже выписали из больницы.
«Следователи проводят по этому факту проверку. Назначена экспертиза», — сообщил порталу Юга.ру старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.
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