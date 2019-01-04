Шестилетний мальчик получил отек после нанесения аквагрима в Армавире

В Армавире начали проверку после госпитализации ребенка, которому сделали аквагрим

Шестилетнему мальчику 19 декабря нанесли аквагрим в одном из торговых центров Армавира. После этого у него началась аллергическая реакция. Ребенка доставили в больницу. Врачи поставили диагноз — отек Квинке. Мальчика уже выписали из больницы.

«Следователи проводят по этому факту проверку. Назначена экспертиза», — сообщил порталу Юга.ру старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.