Водитель машины «Нева охрана» погиб при столкновении с легковушкой и автобусом в Сочи
В Сочи 4 января произошло ДТП с участием двух легковушек и автобуса, в котором погиб один человек
Авария случилась на трассе Джубга — Сочи в 9:00. Водитель автомобиля ЧОП «Нева охрана» марки Daewoo ехал от Дагомыса в сторону Сочи. На левом закруглении дороги он не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Subaru, двигающимся в попутном направлении. Затем Daewoo врезался в автобус ПАЗ, который ехал во встречном направлении.
Водитель Daewoo скончался на месте. По факту аварии проводят проверку, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
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