В Краснодаре мужчина разбился, сорвавшись с балкона
Краснодарский край Оксана Васильченко
В Краснодаре начали проверку после падения с балкона мужчины
Несчастный случай произошел 3 января около 12:00 на улице Героя Яцкова. Мужчина сорвался с балкона многоэтажного дома и погиб.
«По факту проводят проерку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.
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