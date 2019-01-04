В Краснодаре мужчина разбился, сорвавшись с балкона

В Краснодаре начали проверку после падения с балкона мужчины

Несчастный случай произошел 3 января около 12:00 на улице Героя Яцкова. Мужчина сорвался с балкона многоэтажного дома и погиб. «По факту проводят проерку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.