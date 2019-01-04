В Краснодаре мужчина разбился, сорвавшись с балкона

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре начали проверку после падения с балкона мужчины

Несчастный случай произошел 3 января около 12:00 на улице Героя Яцкова. Мужчина сорвался с балкона многоэтажного дома и погиб.

«По факту проводят проерку. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося», — сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

Краснодар Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Во время пожара обрушилась крыша рыбного павильона на рынке Пятигорска
«Мы кладем свой газопровод на их санкции»: Киселев зачитал рэп об итогах года России
Шестилетний мальчик получил отек после нанесения аквагрима в Армавире
Водитель машины «Нева охрана» погиб при столкновении с легковушкой и автобусом в Сочи
Жительница Новороссийска получила травму во время катания на надувной «плюшке» в Крыму
Неизвестные обстреляли машину во дворе жилого комплекса в центре Краснодара

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале