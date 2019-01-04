Четырехлетняя девочка погибла после столкновения внедорожника и легковушки на Дону

Ростовская область

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В Ростовской области 3 января произошло ДТП, в котором погиб ребенок и пострадали двое взрослых

Авария случилась в 15:00 на 42-м км трассы Ростов — Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mazda.

В результате ДТП четырехлетняя девочка получила смертельные травмы. Она скончалась в больнице. Также пострадали водители обеих машин, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Ростовской области.

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