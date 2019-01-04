На Дону в четырехэтажном здании обрушилась стена
Ростовская область Оксана Васильченко
В Новочеркасске Ростовской области 3 января в административном здании обрушилась стена
ЧП произошло на улице Буденновской. В здании четыре этажа, оно нежилое, без газа и электричества. Его часть, где произошло обрушение, не эксплуатировали.
Площадь обрушения составила 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Следователи начали проверку. Назначена строительная экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
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