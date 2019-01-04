На Дону в четырехэтажном здании обрушилась стена

Ростовская область

Распечатать

В Новочеркасске Ростовской области 3 января в административном здании обрушилась стена

ЧП произошло на улице Буденновской. В здании четыре этажа, оно нежилое, без газа и электричества. Его часть, где произошло обрушение, не эксплуатировали.

Площадь обрушения составила 60 кв. метров. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Следователи начали проверку. Назначена строительная экспертиза, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

МЧС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре мужчина разбился, сорвавшись с балкона
Двое мужчин из Дагестана катались по тротуару и газону у стадиона ФК «Краснодар». Их задержали
Четырехлетняя девочка погибла после столкновения внедорожника и легковушки на Дону
Медики спасли от остановки сердца жителя Геленджика, которому стало плохо в аптеке
На Дону в четырехэтажном здании обрушилась стена
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде

Лента новостей

Статьи

Жара в новостях 2018 года по версии портала Юга.ру

Порно, кабачок, капибара и другие интересные истории

Статьи

Что смотреть на каникулах. 14 мультфильмов для взрослых

Ложь, фантастика, черный юмор, кот Фриц и Эдгар По

Статьи

Куда ехать за снегом, если живешь в Краснодаре

Шесть доступных маршрутов

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале