На Ставрополье в жилом доме начался пожар из-за вспышки газа

В станице Ессентукской 3 января потушили пожар в шестиэтажном доме

Авария случилась на улице Цветочной. По предварительным данным, из-за ороткого замыкания в механизме автоподжига газовой плиты произошла вспышка газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Площадь пожара достигла 13 кв. метров.

На место прибыли экстренные службы, огонь потушили. Никто не погиб и не пострадал. В станице Ессентукской планируется ввести локальный режим ЧС.

«Поставлены задачи по оперативному восстановлению выбитых окон, возобновлению электро- и газоснабжения в пострадавших помещениях. Планируется оказать жильцам помощь с их ремонтом. По предварительной оценке, серьезный ущерб зданию не нанесен, в ближайшие дни предполагается провести техническую экспертизу его состояния», — сообщили в пресс-службе администрации Ставропольского края.