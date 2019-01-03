Шесть человек пострадали после ДТП в Кабардино-Балкарии

В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 2 января произошла авария, где пострадали шесть человек

ДТП случилось около 12:00 на трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус. По предварительным данным, 69-летний житель села Булунгу за рулем «Волги» во время разворота не уступил дорогу и врезался в Mercedes.

Погибла 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В больницу доставили шесть человек: водителя «Волги» и троих его пассажиров, а также 28-летнюю пассажирку иномарки и семилетнего мальчика. Среди пострадавших пассажиров «Волги» было двое детей — 12-летняя девочка и 16-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.