Шесть человек пострадали после ДТП в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария

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В Баксанском районе Кабардино-Балкарии 2 января произошла авария, где пострадали шесть человек

ДТП случилось около 12:00 на трассе Прохладный — Баксан — Эльбрус. По предварительным данным, 69-летний житель села Булунгу за рулем «Волги» во время разворота не уступил дорогу и врезался в Mercedes.

Погибла 17-летняя пассажирка отечественного автомобиля. В больницу доставили шесть человек: водителя «Волги» и троих его пассажиров, а также 28-летнюю пассажирку иномарки и семилетнего мальчика. Среди пострадавших пассажиров «Волги» было двое детей — 12-летняя девочка и 16-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии.

Дети ДТП
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