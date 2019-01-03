В Дербенте загорелась крыша пятиэтажки

В Дербенте утром 3 января потушили пожар в пятиэтажном доме

Сообщение о возгорании на улице 345 Мотострелковой дивизии поступило в 6:40. В пятиэтажном доме загорелась крыша. Площадь пожара достигла 600 кв. метров.

В 8:24 огонь локализовали, в 8:50 — потушили. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.