В Дербенте загорелась крыша пятиэтажки
Дагестан Маша Волобуева
В Дербенте утром 3 января потушили пожар в пятиэтажном доме
Сообщение о возгорании на улице 345 Мотострелковой дивизии поступило в 6:40. В пятиэтажном доме загорелась крыша. Площадь пожара достигла 600 кв. метров.
В 8:24 огонь локализовали, в 8:50 — потушили. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.
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