В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Краснодарский край

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Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины 2 января в Сочи

По данным следствия, днем 37-летний мужчина на стоянке одного из торговых центров в Адлерском районе Сочи выстрелил в свою 34-летнюю сожительницу, после чего скрылся. От полученного ранения женщина скончалась в больнице.

Позже тело мужчины обнаружили в его доме, он покончил с собой. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 (Незаконный оборот оружия).

В данный момент следователи и криминалисты работают на месте происшествия, проводится комплекс следственных действий, назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщила порталу Юга.ру старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова.

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