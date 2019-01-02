В Сочи мужчина застрелил сожительницу и покончил с собой

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства женщины 2 января в Сочи

По данным следствия, днем 37-летний мужчина на стоянке одного из торговых центров в Адлерском районе Сочи выстрелил в свою 34-летнюю сожительницу, после чего скрылся. От полученного ранения женщина скончалась в больнице.

Позже тело мужчины обнаружили в его доме, он покончил с собой. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 (Незаконный оборот оружия).