Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани
Краснодарский край Ксения Мареич
В районе станицы Елизаветинской 2 января произошло ДТП, есть жертвы
Авария произошла на 2-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.
По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на развороте столкнулся с машиной Audi.
В результате водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте, еще трех человек с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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