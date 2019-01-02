Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП на Кубани

В районе станицы Елизаветинской 2 января произошло ДТП, есть жертвы

Авария произошла на 2-м км трассы Темрюк — Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ВАЗ-2107» на развороте столкнулся с машиной Audi.

В результате водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте, еще трех человек с травмами разной степени тяжести доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.