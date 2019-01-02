В Адыгее погиб мужчина во время пожара

В Яблоновском 1 января зарегистрировано два пожара, в одном из которых погиб 60-летний мужчина

Около 15:00 в поселке загорелся частный дом, огонь распространился на площади 15 кв. метров. При тушении спасатели обнаружили тело 60-летнего мужчины, который погиб в результате отравления угарным газом.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Адыгее порталу Юга.ру рассказали, что мужчина жил в доме один. Установлено, что он лежал на диване с непотушенной сигаретой, после чего загорелась мебель, и начался пожар.

Также из-за несоблюдения техники безопасности на контейнерной площадке в поселке Энем загорелся мусор, сообщили в ведомстве.