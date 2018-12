В реке под Геленджиком застряла ассенизаторская машина

View this post on Instagram

Людей, заблокированных в машине рекой, спасли эти ребята. За рулём КАМАЗа находился водитель, который в данном районе занимается джиппингом, прекрасно знает местность. И тем не менее, решил сократить путь, переезжая реку, не справился с сильным течением, машина увязла. До приезда спасателей водитель и пассажир наводились в кабине автомобиля. В 15.20 в аварийно-спасательную службу Геленджика поступил звонок с просьбой о помощи. В спасении людей принимали участие Беляев М.В., Зубенко Н.О., Лефтеров П.П., Тарасов З.А..