В реке под Геленджиком застряла ассенизаторская машина

Спасатели провели операцию по спасению двух ассенизаторов из КамАЗа, застрявшего в горной реке под Геленджиком

Инцидент произошел 30 декабря в селе Адербиевка. В пресс-службе мэрии города сообщили, что водитель КамАЗа решил пересечь реку, пытаясь сократить дорогу. Он занимается джиппингом в этом районе и хорошо знает местность, однако не справился с сильным течением, машина увязла.

Водитель и пассажир ассенизаторской машины вызвали спасателей. Сотрудники аварийно-спасательной служба Геленджика вытащили из кабины. Машину пока оставили в реке.