В реке под Геленджиком застряла ассенизаторская машина

Краснодарский край

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Спасатели провели операцию по спасению двух ассенизаторов из КамАЗа, застрявшего в горной реке под Геленджиком

Инцидент произошел 30 декабря в селе Адербиевка. В пресс-службе мэрии города сообщили, что водитель КамАЗа решил пересечь реку, пытаясь сократить дорогу. Он занимается джиппингом в этом районе и хорошо знает местность, однако не справился с сильным течением, машина увязла.

Водитель и пассажир ассенизаторской машины вызвали спасателей. Сотрудники аварийно-спасательной служба Геленджика вытащили из кабины. Машину пока оставили в реке.

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Людей, заблокированных в машине рекой, спасли эти ребята. За рулём КАМАЗа находился водитель, который в данном районе занимается джиппингом, прекрасно знает местность. И тем не менее, решил сократить путь, переезжая реку, не справился с сильным течением, машина увязла. До приезда спасателей водитель и пассажир наводились в кабине автомобиля. В 15.20 в аварийно-спасательную службу Геленджика поступил звонок с просьбой о помощи. В спасении людей принимали участие Беляев М.В., Зубенко Н.О., Лефтеров П.П., Тарасов З.А..

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Геленджик Происшествия
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