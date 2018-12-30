МВД предложило привязать номер автомобиля к месту регистрации владельца

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МВД предложило изменить правила регистрации транспортных средств

Проект документа опубликовали на официальном портале правовой информации. Министерство предлагает привязать номер автомобиля к месту регистрации его владельца. Если изменения вступят в силу, водитель при постановке на учет будет получать номер цифровым кодом того региона, где он зарегистрирован.

Автомобильные номера перестанут выдавать в ГИБДД — инспекция будет присваивать комбинацию цифр и букв. Таблички надо будет заказывать в частных фирмах, которые будут выпускать их по ГОСТу, сообщает RT.

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