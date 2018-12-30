Путин рассказал, что будет делать на новогодних выходных
Вся Россия Маша Волобуева
Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что будет делать на новогодних каникулах
«Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».
Он добавил, что во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко договорился с ним сыграть в хоккей и покататься на лыжах, сообщает RT.
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