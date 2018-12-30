Путин рассказал, что будет делать на новогодних выходных

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что будет делать на новогодних каникулах

«Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко договорился с ним сыграть в хоккей и покататься на лыжах, сообщает RT.