Путин рассказал, что будет делать на новогодних выходных

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Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что будет делать на новогодних каникулах

«Да никаких особо планов нет, буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Он добавил, что во время встречи с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко договорился с ним сыграть в хоккей и покататься на лыжах, сообщает RT.

Владимир Путин Новый год

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