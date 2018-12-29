Между Ростовом и курортом «Роза Хутор» будет курсировать поезд «Лыжная стрела»

РЖД запустила поезд «Лыжная стрела», который будет курсировать между Ростовом-на-Дону и курортом «Роза Хутор» в горах Сочи в период новогодних каникул

В первый рейс поезд № 17/18 отправился с вокзала Ростова 29 декабря. К запуску нового маршрута приурочили праздничную театрализованную программу. Первых пассажиров «Лыжной стрелы» развлекали Дед Мороз и Снегурочка, творческие коллективы и аниматоры.

Пассажиры поезда могут бесплатно провезти с собой зимний спортивный инвентарь, включая лыжи и сноуборды. Также они могут приобрести у проводников ски-пасс по выгодной цене. Состав сформирован из купейных и плацкартных вагонов, оборудованных кондиционерами и биотуалетами.

«Лыжная стрела» будет отправляться с вокзала Ростов-Главный в 21:26 (29 декабря, а также с 1 по 7 января) и прибывать на станцию Роза Хутор в 8:01 следующего дня с остановками на вокзалах Краснодар-1, Туапсе, Адлер. Время в пути составит 10 часов 35 минут.

В обратном направлении состав будет отправляться в 20:07 (30 декабря, а также со 2 по 8 января) с прибытием в Ростов на следующие сутки в 8:06. Время в пути составит 11 часов 59 минут.

Стоимость билетов на проезд в плацкартных вагонах туда-обратно составляет от 3030 рублей, в купейных вагонах — от 3998 рублей.

В АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») отметили, что маршрут оказался востребованным у пассажиров — наполняемость поезда составила 100%.