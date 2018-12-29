У Новороссийска появился собственный бренд

В Новороссийске конкурсная комиссия определила победителя конкурса дизайн-проектов фирменного стиля города

Конкурс, объявленный администрацией города, начался сентябре. Были отобраны 11 дизайн–проектов, отображающих визуальное воплощение бренда города. Участники предлагали логотипы, слоганы, брендированную продукцию, варианты оформления городских пространств. В начале декабря они презентовали свои проекты лично членам конкурсной комиссии.

До 27 декабря проходило народное голосование на сайте novorossiysk2030.ru. В нем приняло участие более 7 тысяч горожан.

На итоговом заседании комиссия с учетом итогов интернет-голосования определила победителя. Им стал проект дизайнерской команды Doodah из Краснодара. Особенность их концепции заключается в том, что, по словам авторов, они подошли к разработке айдентики таким образом, как этого требует территориальный брендинг: был разработан фирменный шрифт, вариативный логотип из нескольких символов.

«Для того, чтобы рассказать об особенностях города, мало использовать простые графические формы или опираться только на одну особенность территории, поэтому в рамках концепции отрисованы основные символы города и могут быть созданы иллюстрации для решения любых задач (например, в сферах образования, медицины и культуры)», — отметили авторы проекта.

Новый бренд Новороссийска будут использовать при оформлении городских пространств, городских событий и сувенирной продукции.