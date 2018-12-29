Массовый спуск Дедов Морозов, дегустация горного чая и фейерверки. Как встретят Новый год на курортах Северного Кавказа

Горнолыжные курорты Северного Кавказа подготовили праздничную программу к Новому году

В канун праздника на курортах «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чечне и «Армхи» в Ингушетии пройдут развлекательные семейные мероприятия, розыгрыши подарков и призов, а на центральных площадях курортов зажгутся новогодние елки, рассказали в пресс-службе АО «Курорты Северного Кавказа».

На курорте «Архыз» 31 декабря откроется согревающая ярмарка горного чая с дегустацией варенья, приготовленного по уникальным рецептам — из мяты, чеснока, острого перца, моркови, можжевельника и других необычных ингредиентов. Также будет работать приемная Деда Мороза, где будут дарить подарки маленьким гостям курорта. Запланированы танцевальные марафоны конкурсы и игры, выступления аниматоров.

В 14:00 состоится традиционный массовый спуск по трассам курорта Дедов Морозов и Снегурочек, принять участие в котором могут все желающие. После, в 15:00, на «Архызе» соберется большой народный хоровод. В 17:00 на большом экране на центральной площади туристической деревни Романтик состоится показ документального фильма «День фрирайдера». Развлекательная программа продолжится до полуночи, а после начнется новогодняя дискотека.

На курорте «Ведучи» 31 декабря пройдет детская новогодняя елка, мероприятие начнется в полдень. Ребят ждут сладкие подарки, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, зимние забавы и конкурсы.

На курорте «Армхи» выступят местные артисты, пройдут розыгрыши призов, а завершится праздник ярким салютом. Начало мероприятия — в 20:00.

На курорте «Эльбрус» 31 декабря канатные дороги и трассы будут работать до 17:00. А утро первого дня нового года предлагается встретить на рекордной высоте 3847 метров — на станции «Гара-Баши».

Кроме того, свои развлекательные программы предложат гостям курортов отели, рестораны и развлекательные комплексы.