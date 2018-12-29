Полиция ищет вандалов, повредивших новогоднюю елку в Кисловодске

Ставропольский край

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Молодые люди испортили новогодний арт-объект в Кисловодске

Инцидент произошел на проспекте Победы, где на территории детской площадки установили необычную елку из гирлянд и украшений, передает портал «Победа 26».

В соцсети попало видео, на котором несколько молодых людей залезли внутрь елки, один из них начал сбивать игрушки. Свои действия парни сопровождали ненормативной лексикой.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка.

«По информации о повреждении новогодней инсталляции в городе-курорте, размещенной в сети интернет, полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению противоправного деяния», — говорится в сообщении ведомства.

Вандализм Праздники

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