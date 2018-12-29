В Сочи велосипедист врезался в дерево у дороги и погиб

В ночь на 29 декабря в поселке Лазаревском в Сочи велосипедист погиб, врезавшись в дерево

Инцидент произошел на улице Павлова, его зафиксировала камера наблюдения. На видео запечатлено, как велосипедист едет по пустой дороге на большой скорости и, не справившись с управлением, врезается в дерево.

По информации «Вести. Сочи», от удара 36-летний мужчина получил серьезные травмы. Когда приехала скорая, он был еще жив, его пытались реанимировать, но он скончался.

Обстоятельства происшествия уточняются.