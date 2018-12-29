В Сочи велосипедист врезался в дерево у дороги и погиб

Краснодарский край

Распечатать

В ночь на 29 декабря в поселке Лазаревском в Сочи велосипедист погиб, врезавшись в дерево

Инцидент произошел на улице Павлова, его зафиксировала камера наблюдения. На видео запечатлено, как велосипедист едет по пустой дороге на большой скорости и, не справившись с управлением, врезается в дерево.

По информации «Вести. Сочи», от удара 36-летний мужчина получил серьезные травмы. Когда приехала скорая, он был еще жив, его пытались реанимировать, но он скончался.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Происшествия Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Полиция ищет вандалов, повредивших новогоднюю елку в Кисловодске
В Сочи велосипедист врезался в дерево у дороги и погиб
Службы такси Краснодара рассказали о тарифах в новогоднюю ночь
Выставка арт-елок и старинных елочных игрушек пройдет в Майкопе
Кубанские медики первыми в России имплантировали устройство механической поддержки сердца
В квартирах разрушенной взрывом пятиэтажки в Краснодаре завершили ремонт

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале