В Сочи велосипедист врезался в дерево у дороги и погиб
Краснодарский край Елена Лободина
В ночь на 29 декабря в поселке Лазаревском в Сочи велосипедист погиб, врезавшись в дерево
Инцидент произошел на улице Павлова, его зафиксировала камера наблюдения. На видео запечатлено, как велосипедист едет по пустой дороге на большой скорости и, не справившись с управлением, врезается в дерево.
По информации «Вести. Сочи», от удара 36-летний мужчина получил серьезные травмы. Когда приехала скорая, он был еще жив, его пытались реанимировать, но он скончался.
Обстоятельства происшествия уточняются.
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