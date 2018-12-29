Кубанские медики первыми в России имплантировали устройство механической поддержки сердца

В Краевой клинической больнице №1 в Краснодаре провели операцию по имплантации устройства механической поддержки сердца

Операцию провели специалисты учреждения при участии реаниматолога из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

Устройство для механической поддержки левого желудочка сердца имплантировали пациенту с сердечной недостаточностью.

«Уникальность этой высокотехнологичной системы в том, что она способна поддерживать жизнедеятельность организма месяцы, пока не будет проведена трансплантация сердца. Кроме того, устройство не приковывает к больничной кровати», — пояснили в пресс-службе краевого минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что подобная операция была проведена в России впервые.