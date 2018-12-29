Загорелся магазин на Вишняковском рынке в Краснодаре

В Краснодаре днем 29 декабря произошло возгорание на территории вещевого рынка на улице Новороссийской

Сообщение о возгорание поступило в 13:15. На место происшествия отправились 50 спасателей, 10 единиц спецтехники и оперативная группа краевого МЧС.