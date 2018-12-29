Загорелся магазин на Вишняковском рынке в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 29 декабря произошло возгорание на территории вещевого рынка на улице Новороссийской

Сообщение о возгорание поступило в 13:15. На место происшествия отправились 50 спасателей, 10 единиц спецтехники и оперативная группа краевого МЧС.

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В 13:26 подразделения прибыли на место происшествия. Спасатели эвакуировали 18 человек. В 13:56 пожарные полностью потушили огонь на площади 20 кв. метров.

В результате произошедшего никто не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Краснодар МЧС Пожары
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