В Крыму со скалы сорвался житель Ростова-на-Дону

Ростовская область, Крым

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В Крыму 5 ноября житель Ростова-на-Дону сорвался со скалы и получил травмы

Сообщение об этом поступило в службу спасения около 14:35. В районе горы Кильсе-Бурун во время восхождения группы из четырех человек один турист сорвался и упал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

На место происшествия выехали спасатели. Они эвакуировали пострадавшего 43-летнего ростовчанина. После этого его передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

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