Патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой и врезалась в аптеку в Ростове
Ростовская область Ксения Мареич
В Ростове-на-Дону в ночь на 29 декабря произошло ДПТ с участием патрульной машины
Авария произошла в 1:00 возле проспекта Буденного, 85.
По предварительным данным, патрульная машина Lada Granta преследовала автомобиль Toyota. На нерегулируемом перекрестке Hyundai Solaris не уступил дорогу, в результате машина ДПС столкнулась с Toyota.
Патрульный автомобиль отбросило на тротуар, в результате она врезалась в аптечный пункт. Пострадали двое сотрудников ДПС, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.
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