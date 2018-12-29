Патрульная машина ДПС столкнулась с иномаркой и врезалась в аптеку в Ростове

В Ростове-на-Дону в ночь на 29 декабря произошло ДПТ с участием патрульной машины

Авария произошла в 1:00 возле проспекта Буденного, 85.

По предварительным данным, патрульная машина Lada Granta преследовала автомобиль Toyota. На нерегулируемом перекрестке Hyundai Solaris не уступил дорогу, в результате машина ДПС столкнулась с Toyota.

Патрульный автомобиль отбросило на тротуар, в результате она врезалась в аптечный пункт. Пострадали двое сотрудников ДПС, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области.