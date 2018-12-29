Троллейбус сбил пенсионерку на «зебре» в Ставрополе

В Ставрополе 28 декабря произошло ДТП с участием троллейбуса, в котором пострадала женщина

Авария случилась около 9:00. Водитель троллейбуса ехал по улице Артема от Дзержинского в сторону Морозова и не пропустил 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая получила травмы головы и грудной клетки. Женщину доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

За рулем троллейбуса находился 59-летний житель Ставрополя. Во время происшествия он был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД его не привлекали.