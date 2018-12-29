Троллейбус сбил пенсионерку на «зебре» в Ставрополе
В Ставрополе 28 декабря произошло ДТП с участием троллейбуса, в котором пострадала женщина
Авария случилась около 9:00. Водитель троллейбуса ехал по улице Артема от Дзержинского в сторону Морозова и не пропустил 55-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшая получила травмы головы и грудной клетки. Женщину доставили в больницу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
За рулем троллейбуса находился 59-летний житель Ставрополя. Во время происшествия он был трезв, за последние два года к ответственности за нарушение ПДД его не привлекали.
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