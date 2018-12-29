МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Адыгеи

ГУ МЧС России по Адыгее 28 декабря распространило экстренное предупреждение о лавиноопасности в горной местности региона

По данным Северо-Кавказского управления центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 31 декабря будет лавиноопасно в горах на высоте выше 1500 метров, сообщили в ГУ МЧС России по Адыгее.

Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

По данным Кавказского биосферного заповедника, на кордоне Гузерипль за сутки снежный покров превысил 30 см, на кордоне Лагонаки — более 1,5 метров снега.

«Но этот снег принес и надежду, что скоро он плотно покроет Лагонакское нагорье и на заснеженном плато откроется экскурсионный маршрут "Зимний Абаджеш" для катания на лыжах и снегоходах», — отметили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.