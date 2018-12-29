Самолет из Краснодара из-за тумана приземлился в Астрахани

Самолет, летевший 29 декабря из Краснодара в Самару, из-за погодных условий совершил посадку в аэропорту Астрахани

Самолет компании UTair следовал по маршруту Краснодар — Волгоград — Самара и должен был приземлиться в Волгограде в 7:50. Из-за тумана в Волгограде судно приземлилось на запасном аэропорте в Астрахани, рассказали ТАСС в пресс-службе волгоградского аэропорта.