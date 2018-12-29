Самолет из Краснодара из-за тумана приземлился в Астрахани
Краснодарский край Ксения Мареич
Самолет, летевший 29 декабря из Краснодара в Самару, из-за погодных условий совершил посадку в аэропорту Астрахани
Самолет компании UTair следовал по маршруту Краснодар — Волгоград — Самара и должен был приземлиться в Волгограде в 7:50.
Из-за тумана в Волгограде судно приземлилось на запасном аэропорте в Астрахани, рассказали ТАСС в пресс-службе волгоградского аэропорта.
По словам представителя ведомства, задержек других авиарейсов в аэропорту пока нет. Утром 29 декабря в районе волгоградского аэропорта около -15 °С и туман.
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