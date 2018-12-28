В Майкопе стартовала благотворительная детская акция «Приходи, сказка!»

Адыгея

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В Майкопе проходит традиционная предновогодняя благотворительная акция для детей в трудной ситуации «Приходи, сказка!»

В течение нескольких дней сотрудники молодежного координационного центра Адыгеи навестят 75 семей, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребятам вручат поздравления и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки, сообщили в мэрии Майкопа.

Всего новогодние подарки от администрации города получат 1,7 ребят. В их числе дети из малообеспеченных и многодетных семей, а также находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята, имеющие особые заслуги в учебе или творчестве.

В дни новогодних каникул ребят пригласили на благотворительные утренники и театрализованные представления.

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