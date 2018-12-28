В Шахтах после гибели четырех человек в пожаре возбудили уголовное дело
Ростовская область Ксения Мареич
СК Ростовской области 28 декабря возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в пожаре
Как сообщали Юга.ру, 27 декабря в Шахтах в доме на улице Свердлова произошел пожар, в результате погибли четыре человека, среди которых двое детей.
После несчастного случая следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
В ходе расследования дела проведут судебные экспертизыи изучат доказательства с места происшествия, сообщили 28 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.
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