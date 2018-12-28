В Шахтах после гибели четырех человек в пожаре возбудили уголовное дело

СК Ростовской области 28 декабря возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в пожаре

Как сообщали Юга.ру, 27 декабря в Шахтах в доме на улице Свердлова произошел пожар, в результате погибли четыре человека, среди которых двое детей.