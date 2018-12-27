Двое взрослых и двое детей погибли, еще два ребенка пострадали в пожаре на Дону

В Шахтах 27 декабря пожарные потушили возгорание в частном доме, есть жертвы

Сотрудники МЧС в 5:25 получили сообщение, что в Шахтах на улице Свердлова загорелся одноэтажный частный дом. Огонь распространился на площади 70 кв. метров. Пожар потушили в 6:26. Для ликвидации привлекались 14 человек и 6 машин спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

По данным «Интерфакс-Юг», погибли двое взрослых и ребенок, еще три ребенка пострадали, они госпитализированы. Позже пресс-служба СУ СК РФ сообщила, что число погибших выросло до четырех, включая еще одного ребенка.