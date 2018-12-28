В станице Брюховецкой открыли новый детский сад

В микрорайоне Южном станицы Брюховецкой открыли детский сад «Ромашка» на 140 мест

Здание детского сада построили по современным технологиям. В нем будет восемь групп. Оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, групповые игровые площадки, теневые навесы. На строительство и оснащение учреждения направили около 150 млн рублей.

В детсад будут принимать ребят от полутора лет, также сформируют группы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Учреждение построили по государственной программе «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края». С открытием нового детсада в районе полностью решили проблему с очередностью в дошкольные учреждения детей в возрасте от полутора до трех лет, сообщили в пресс-службе администрации Брюховецкого района.