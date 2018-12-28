В Адыгее возле границы с Краснодаром хотят создать туристско-рекреационный кластер

В Адыгее планируют создать туристско-рекреационный кластер «Зихия», который будет разделен на две части: горную и приграничную с Краснодаром территории

Кластер свяжет две перспективные зоны развития туризма, объединенные общим маршрутом следования турпотока, сообщил порталу Юга.ру председатель комитета по туризму и курортам Адыгеи Инвер Калашаов.

«Территории возле Краснодара как зоне для развития туризма до настоящего времени не уделялось должное внимание. Однако она имеет широкие перспективы развития. Это обусловлено наличием трасс с высоким пассажирским трафиком, а также больших торговых комплексов. Они могут быть использованы для побуждения потенциальных туристов к поездкам в Адыгею. К примеру, ежегодно более 13 млн человек посещают ТЦ "Мега-Адыгея"», — отметил Инвер Калашаов.

По его словам, проект предусматривает создание объектов для привлечения туристов и точек размещения, экскурсионных туров, мест для горнолыжного туризма, а также развития инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера «Зихия» включены в проект ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)». Предполагаемый общий объем финансирования инвестицпроекта ТРК «Зихия» на первые шесть лет составляет более 20,2 млрд рублей.