Экс-глава «Бессмертного полка» в Дагестане заявил, что на него напал нынешний руководитель движения
Бывший глава движения «Бессмертный полк» в Дагестане Шамиль Хадулаев рассказал о нападении со стороны нынешнего руководителя Мухтара Амирова
Об этом рассказал сам Шамиль Хадулаев. По его словам, Амиров подкараулил его в издательском доме «Дагестан» на втором этаже Минпечати и напал сзади.
«Между нами завязалась потасовка, у него ничего не получилось. Я оказался сверху, ответил ему сполна. Нас разняли. Однако он успел исподтишка ударить меня по лицу. На мои дальнейшие призывы разобраться по-мужски он нормально не отреагировал», — цитирует Хадулаева РИА «Дербент».
Мухтар Амиров стал руководителем регионального движения «Бессмертный полк России» 12 декабря. Позднее, 21 декабря, центральный штаб движения исключил Хадулаева из рядов организации. Хадулаев заявил, что это месть и зачистка, направленные в его сторону.
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