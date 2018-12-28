Экс-глава «Бессмертного полка» в Дагестане заявил, что на него напал нынешний руководитель движения

Бывший глава движения «Бессмертный полк» в Дагестане Шамиль Хадулаев рассказал о нападении со стороны нынешнего руководителя Мухтара Амирова

Об этом рассказал сам Шамиль Хадулаев. По его словам, Амиров подкараулил его в издательском доме «Дагестан» на втором этаже Минпечати и напал сзади.

«Между нами завязалась потасовка, у него ничего не получилось. Я оказался сверху, ответил ему сполна. Нас разняли. Однако он успел исподтишка ударить меня по лицу. На мои дальнейшие призывы разобраться по-мужски он нормально не отреагировал», — цитирует Хадулаева РИА «Дербент».