Дамбу канала в Карачаево-Черкесии размыло во время замены трубы
Карачаево-Черкесия Оксана Васильченко
В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 27 декабря размыло дамбу Большого ставропольского канала
Это произошло в 16:46 на 2-м км от головного водозабора Большого ставропольского канала. Дамбу размыло во время замены подземной трубы. В результате образовалась яма. Через нее вода из канала начала вытекать в реку Джегуту.
На дамбе перекрыли шлюзы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что угрозы подтопления нет. На месте работают 23 человека и восемь машин.
Работу канала в штатном режиме планируют восстановить 28 декабря.
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