Дамбу канала в Карачаево-Черкесии размыло во время замены трубы

Карачаево-Черкесия

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В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 27 декабря размыло дамбу Большого ставропольского канала

Это произошло в 16:46 на 2-м км от головного водозабора Большого ставропольского канала. Дамбу размыло во время замены подземной трубы. В результате образовалась яма. Через нее вода из канала начала вытекать в реку Джегуту.

На дамбе перекрыли шлюзы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что угрозы подтопления нет. На месте работают 23 человека и восемь машин.

Работу канала в штатном режиме планируют восстановить 28 декабря.

МЧС Происшествия
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