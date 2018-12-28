Дамбу канала в Карачаево-Черкесии размыло во время замены трубы

В Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии 27 декабря размыло дамбу Большого ставропольского канала

Это произошло в 16:46 на 2-м км от головного водозабора Большого ставропольского канала. Дамбу размыло во время замены подземной трубы. В результате образовалась яма. Через нее вода из канала начала вытекать в реку Джегуту.

На дамбе перекрыли шлюзы. В пресс-службе ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии сообщили, что угрозы подтопления нет. На месте работают 23 человека и восемь машин.

Работу канала в штатном режиме планируют восстановить 28 декабря.