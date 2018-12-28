«Новорослесэкспорт» пожаловался в ФСБ на задержку грузов. Это грозит дефицитом продуктов
«Дочка» Новороссийского морского торгового порта (НМТП) попросила УФСБ по Краснодарскому краю проверить законность действий регионального управления Россельхознадзора
«Новорослесэкспорт» — одна из компаний портового оператора Новороссийского морского торгового порта. Представители организации обратились в Минтранс РФ из-за прекращения Россельхознадзором фитосанитарного контроля на терминале, что не позволяет выгрузить скоропортяящиеся продукты с судов к порту. В «Новорослесэкспорте» считают, что отказ может вызвать дефицит и «спекулятивный рост цен» перед праздниками.
Официальный предстаивтель Россельхознадора Юлия Мелано рассказала ТАСС, что ведомство приостановило контроль грузов из-за нарушений. По ее словам, в «Новорослесэкспорте» с июля игнорируют письма и устные обращения с просьбой создать нужные условия для проведения фитосанитарного контроля. Мелано подчеркнула, что задержанная продукция должна была поступить в продажу в середине января 2019 года.
Глава «Новорослесэкспорта» попросил проверить законность действий Россельхознадзора и пропустить задержанные грузы.
«С учетом того, что сельхозпродукция относится к категории скоропортящейся, а НЛЭ предупреждено 21 декабря о приостановке мероприятий по надзору с 24 декабря, просим начать проверку незамедлительно и провести ее в максимально короткие сроки, учитывая социальную значимость последствий», — сказано в письме главы компании.
По данным организации, к порту Новороссийска сейчас подходят семь судов-контейнеровозов с 1,5 тыс. контейнеров со скоропортящейся продукцией. Выгрузить товар в других портах Азово-Черноморского бассейна и перенаправить их в порты Украины невозможно.
Продукция должна поступить в сетевые магазины: «Ашан», «Пятерочка», «Магнит», «Перекресток». Из-за отказа Россельхознадзора «Новорослесэкспорт» может не выполнить договорные обязательства перед ретейлерами. Это скажется на стоимости продуктов в преддверии новогодних каникул и создаст риск дефицита сельхозпродукции.
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