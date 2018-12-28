Таксист сбил 12-летнюю девочку в Сочи

В Сочи 27 декабря произошла авария с участием автомобиля такси

ДТП произошло на улице Московской в 17:40. По предварительным данным, 24-летний водитель таксист за рулем Renault сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода.

После аварии девочку госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.