Таксист сбил 12-летнюю девочку в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 27 декабря произошла авария с участием автомобиля такси

ДТП произошло на улице Московской в 17:40. По предварительным данным, 24-летний водитель таксист за рулем Renault сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для этого месте в зоне видимости пешеходного перехода. 

После аварии девочку госпитализировали, сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Дети ДТП Сочи
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