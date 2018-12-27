Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Ставрополье

В результате ДТП в Шпаковском районе Ставропольского края погибли два человека

Авария произошла около 18 часов 27 декабря на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь в районе города Михайловска.

«По предварительной версии, водитель ВАЗ-2114, совершая маневр опережения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с малогабаритным грузовым автомобилем Isuzu», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Ставропольскому краю.

Водитель и пассажир-женщина «четырнадцатой» скончались на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

В ведомстве добавили, что ВАЗ имел технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена — была установлена летняя резина. Сопутствующей причиной аварии стал негативный погодный фактор.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.