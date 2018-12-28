В Антарктиде появился безлимитный интернет и международный роуминг от Tele2
Оператор мобильной связи Tele2 первым в российском телекоме начал оказывать услуги связи в международном роуминге в Антарктиде
Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс — одну из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.
Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс — чилийские военные и их семьи. Континент также посещают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.
Из Вилья-лас-Эстрельяс можно будет позвонить в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка СМС обойдется в 12 рублей. Услуга «Безлимитный интернет за границей» предлагает за 350 рублей в сутки получать интернет без ограничений по объему трафика.
Зимой в Вилья-лас-Эстрельяс живет около 80 человек, летом эта цифра увеличивается почти вдвое. В местной больнице нет хирурга, поэтому все жители поселения, включая детей старше шести лет, обязаны удалить аппендицит. В деревне работают школа, церковь и почтовое отделение. Для путешественников открыты хостел на 20 человек и сувенирный магазин, — рассказали в пресс-службе Tele2.
«Казалось бы, зачем в Антарктиде роуминг? Однако наши отчеты по роуминговой активности абонентов порой не могут не удивлять. Значительная часть абонентов Tele2 — это молодая и активная аудитория, которая любит экстремальные виды спорта и необычные путешествия. Эти клиенты добираются и до камчатских сопок, и до исландского Торсхавна. Ничто не мешает путешественнику-мечтателю наметить следующим пунктом назначения поселение Вилья-лас-Эстрельяс, где, кстати, когда-то побывал великий Стивен Хокинг. И когда это удивительное событие произойдет, нашему абоненту будут доступны услуги Tele2», — заключил директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Олег Решетин.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.