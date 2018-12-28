В Антарктиде появился безлимитный интернет и международный роуминг от Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 первым в российском телекоме начал оказывать услуги связи в международном роуминге в Антарктиде

Путешественникам теперь доступны мобильный интернет и звонки в Вилья-лас-Эстрельяс — одну из двух деревень Антарктиды с постоянным населением.

Основная часть населения Вилья-лас-Эстрельяс — чилийские военные и их семьи. Континент также посещают путешественники и филателисты. Последние едут в деревню специально для того, чтобы отправить открытку с местной почты с антарктическим штампом.

Из Вилья-лас-Эстрельяс можно будет позвонить в любую точку мира за 65 рублей в минуту, столько же будут стоить входящие звонки. Отправка СМС обойдется в 12 рублей. Услуга «Безлимитный интернет за границей» предлагает за 350 рублей в сутки получать интернет без ограничений по объему трафика.