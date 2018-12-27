В Краснодаре сгорела машина под окнами многоэтажки

Краснодарский край

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В Краснодаре 27 декабря сгорел автомобиль во дворе многоэтажки на улице Дзержинского

В 16:50 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании. В 17:00 они прибыли на место происшествия, через две минуты пожар удалось ликвидировать.

Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Тушением занимались шесть спасателей и две спецмашины.

Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

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