В Краснодаре сгорела машина под окнами многоэтажки
Краснодарский край Ксения Мареич
В Краснодаре 27 декабря сгорел автомобиль во дворе многоэтажки на улице Дзержинского
В 16:50 сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании. В 17:00 они прибыли на место происшествия, через две минуты пожар удалось ликвидировать.
Площадь возгорания составила 2 кв. метра. Тушением занимались шесть спасателей и две спецмашины.
Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
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