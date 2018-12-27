Инженер обманул администрацию Армавира на 1,8 млн рублей при благоустройстве парка
В Армавире инженера муниципального предприятия «Управление капитального строительства и единого заказчика» заподозрили в халатности
По версии следствия, летом 2017 года администрация Армавира и подрядная организация заключили контракт по благоустройству территории одного из парков. В период с 27 сентября по 5 декабря 2017-го 52-летний инженер был ответственным за выполнение этих работ.
В этот период он ненадлежащим образом контролировал процесс укладки плитки и заменил материалы на более дешевые. Несмотря на нарушения, мужчина подписал акты выполненных работ. Таким образом, из бюджета города незаконно перечислили сумму более 1,8 млн рублей.
В отношении инженера возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).
Правоохранители устанавливают детали произошедшего, расследование продолжается, сообщили 27 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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