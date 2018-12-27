Краснодарского застройщика объявили в международный розыск за присвоение 105 млн рублей
Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение против гендиректора ООО «Атлант Инвест Групп», который обманул дольщиков и скрылся за границей
По версии следствия, директор строительной компании «Атлант Инвест Групп» с 2013 по 2015 годы заключал с гражданами договоры на долевое строительство. Чтобы обмануть дольщиков, гендиректор самовольно и без разрешения собственника земельного участка рыл котлован и забивал в грунт железобетонные сваи на площади 1 тыс. 125 кв. метров на улице Обрывной в Краснодаре.
После этого предприниматель собрал более 105 млн рублей у 68 дольщиков и уехал из России. Помимо участников строительства, от действий гендиректора фирмы пострадал собственник земли — ему причинен ущерб на сумму 61,8 млн рублей, что включает в себя демонтаж свай и приведение участка в первоначальное состояние.
Владелец участка решил оспорить незаконные действия застройщика, иск рассматривал Октябрьский районный суд Краснодара. Следствие установило, что во время процесса гендиректор фирмы подкупил свидетеля по делу, чтобы тот дал заведомо ложные показания.
Против застройщика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 309 УК РФ (Уклонение от дачи показаний), ч. 1 ст. 330 УК РФ (Самоуправство).
Прокуратура округа утвердила обвинительное заключение, сообщили 27 декабря в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Из-за того, что застройщик скрылся за границей, его заключили под стражу. Мужчина объявлен в розыск, его имущество арестовано.
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