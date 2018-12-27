Краснодарского застройщика объявили в международный розыск за присвоение 105 млн рублей

Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинительное заключение против гендиректора ООО «Атлант Инвест Групп», который обманул дольщиков и скрылся за границей

По версии следствия, директор строительной компании «Атлант Инвест Групп» с 2013 по 2015 годы заключал с гражданами договоры на долевое строительство. Чтобы обмануть дольщиков, гендиректор самовольно и без разрешения собственника земельного участка рыл котлован и забивал в грунт железобетонные сваи на площади 1 тыс. 125 кв. метров на улице Обрывной в Краснодаре.

После этого предприниматель собрал более 105 млн рублей у 68 дольщиков и уехал из России. Помимо участников строительства, от действий гендиректора фирмы пострадал собственник земли — ему причинен ущерб на сумму 61,8 млн рублей, что включает в себя демонтаж свай и приведение участка в первоначальное состояние.