В Северском районе в лесу нашли тело неизвестного мужчины с татуировкой скорпиона

В лесном массиве Северского района нашли тело мужчины с колото-резаными ранами и ожогами

8 декабря местные жители обнаружили тело в лесу между станицами Северской и Азовской. У мужчины были термические повреждения конечностей, головы и туловища, на груди колото-резаные раны.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за кровопотери, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

На вид погибшему около 25 лет, рост — 173-175 см, худощавое телосложение, темные волосы, на груди слева цветная татуировка в виде скорпиона.

Всех, кто знает что-либо о погибшем, просят сообщить по телефонам 8 (861) 224-82-37 или 8 (86166) 291-34.