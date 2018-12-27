Житель Ставрополья хотел помочь сыну и убил его друга

В Шпаковском районе Ставропольского края 55-летнего местного жителя заподозрили в убийстве человека

По версии следствия, вечером 8 сентября в поселке Цимлянском между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.

Отец одного из участников конфликта захотел помочь сыну и вмешался в ссору. Он несколько раз ударил противника ножом в разные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

На 55-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.