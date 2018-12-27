Житель Ставрополья хотел помочь сыну и убил его друга
В Шпаковском районе Ставропольского края 55-летнего местного жителя заподозрили в убийстве человека
По версии следствия, вечером 8 сентября в поселке Цимлянском между двумя мужчинами произошел конфликт, переросший в драку.
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Отец одного из участников конфликта захотел помочь сыну и вмешался в ссору. Он несколько раз ударил противника ножом в разные части тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте.
На 55-летнего мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
Правоохранители собрали необходимые доказательства и направили уголовное дело для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.
Как сообщали Юга.ру, в декабре на Ставрополье мужчина убил своего знакомого за то, что тот пинал его собаку.
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