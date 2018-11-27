В Тихорецком районе мужчина убил знакомого за то, что тот выпивал с друзьями без него

Краснодарский край

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В Тихорецком районе мужчину заподозрили в убийстве знакомого, потому что тот не позвал его выпить

Установлено, что 39-летний мужчина жил у своего 41-летнего приятеля на улице Коммунистической в станице Новорождественской. Вечером 25 ноября знакомые вместе выпивали и хозяин дома рассказал, что днем пил со своим другом. Гость разозлился на то, что его не позвали, избил приятеля и ушел. 

Когда утром он вернулся, нашел знакомого без признаков жизни и рассказал об этом его родственнику, который вызвал полицию.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от внутреннего кровотечения, вызванного множественными переломами ребер.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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